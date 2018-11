Giochi 26, cabina regia per candidatura

ROMA, 08 NOV - È stata creata una "cabina di regia" sulla candidatura di Milano-Cortina a sede dei Giochi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivelandone anche la composizione, durante una conferenza stampa con il presidente del Cio, Thomas Bach. "Si è deciso che ognuno dei 5 'azionisti' dovesse essere rappresentato da una persona: l'assessore allo Sport Gaineri per Milano, il sottosegretario regionale ai grandi eventi Rossi per la Lombardia, il vicesindaco Alverà per Cortina e Gasparin per il Veneto. Il Coni conferma Diana Bianchedi", ha spiegato il capo dello sport italiano. "Ci si dovrà incontrare prossima settimana per mettere a fuoco i dettagli della trasferta di Tokyo, prima uscita ufficiale della candidatura con il masterplan approvato, con me ci saranno Sala per le due città e Zaia per le due Regioni. Come testimonial abbiamo scelto Arianna Fontana, che è anche in lizza con altri due atleti per essere premiata migliore atleta mondiale dell'anno" ha detto Malagò.