F1: Vettel,puntiamo a titolo Costruttori

ROMA, 8 NOV - "Abbiamo ancora due gare e non vedo l'ora di tornare a correre. Mi piacerebbe vincerle". Sebastian Vettel in Brasile lancia la sfida per il titolo Costruttori: "Vogliamo fare il meglio, cercando per quanto possibile di mettere dietro i nostri avversari" della Mercedes. Le valutazioni sul 2018 sono rimandate a dopo Abu Dhabi: "Credo che non sia questo il momento più adatto per trarre conclusioni - dice il pilota Ferrari - visto che il campionato non è del tutto chiuso. Alcune cose non sono andate per il verso giusto e dobbiamo assicurarci di avere imparato da questo: è ovvio che ci è mancato qualcosa, dobbiamo rimediare e fare in modo che non capiti più". Anche Kimi Raikkonen ha parlato del titolo Costruttori: "Probabilmente è il più importante per le squadre, specie per quelle 'ufficiali'. Daremo il massimo e vedremo: non siamo nella posizione più favorevole, ma siamo ancora in lotta e lotteremo".