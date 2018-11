Nuoto: Sapio, Pellegrini vittoria-record

GENOVA, 10 NOV - Vittoria e record della manifestazione per Federica Pellegrini, nella finale dei 200 stili libero del Trofeo Nico Sapio di nuoto, l'evento internazionale in corso nella piscina della Scioba a Genova. La manifestazione vale per la qualificazione ai Mondiali in vasta corta. L'azzurra, con il tempo di 1'54"30, ha battuto la statunitense Lia Neal e l'altra azzurra Erica Musso. Il precedente record nei 200 Sl al Sapio era stato ottenuto sempre dalla Pellegrini nel 2006, con il tempo di 1'56"78.