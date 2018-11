Serie C: il Catania affonda, sotto accusa le scelte di Sottil

CATANIA - CATANZARO 0 - 2

CATANIA (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Esposito (1’s.t. Curiale), Silvestri; Calapai (30’p.t. Baraye), Biagianti (36’s.t. Vassallo), Angiulli (1’s.t. G. Rizzo), Ciancio; Lodi; Manneh (1’s.t. Barisic), Marotta.

A disp. di Sottil: Pulidori, Lovric, A. Rizzo, Bucolo, Scaglia, Brodic, Mujkic.

CATANZARO (3-4-3): Furlan; Celiento, Figliomeni, Riggio; Statella (36’s.t. Nicoletti), Maita, De Risio (20’p.t. Iuliano), Favalli; Kanoutè (35’s.t. Eklu), Ciccone (35’s.t. Infantino), Fischnaller (27’s.t. Giannone).

A disp. di Auteri: Elezaj, Mittica, Posocco, Repossi, Signorini, Lame, D’Ursi.

MARCATORI: 13’p.t. Kanoute, 30’s.t. Giannone

AMMONITI: Celiento, Silvestri, Marotta, Iuliano, Furlan

Il Catania affonda in casa contro il Catanzaro. Un momento difficile per i rossazzurri che con questo stop vedono allungare la distanza con la vetta della classifica. I calabresi hanno dominato la gara e meritavano forse un punteggio più ampio. Rossazzurri che perdono l’imbattibilità interna ma anche la faccia per una prestazione davvero brutta. Non ci sono giustificazioni per una partita così incolore. Squadra senza identità e senza carattere dopo 90′ in netta difficoltà. Forse il dover giocare ogni tre giorni potrebbe essere la causa di questa sconfitta così netta che vede il tecnico Andrea Sottil il principale responsabile per alcune scelte tattiche discutibili. Il Catanzaro ha giocato benissimo mostrando organizzazione e grande identità di gioco.