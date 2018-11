Serie B, il Palermo travolge il Pescara e si prende la vetta

PALERMO - Palermo capolista solitario grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pescara nel posticipo serale della Serie B. Ai rosanero riesce il sorpasso per effetto dei gol di Puscas nel primo tempo, Murawski e Moreo nella ripresa. Stellone varia un 4-4-2 molto offensivo con Nestorovski e Puscas in attacco, Falletti e Trajkovski sulle fasce. Il Pescara è costretto a difendersi e non riesce a rendersi pericoloso. L'unica occasione per gli abruzzesi arriva al 25' da fuori con Campagnaro che costringe Brignoli alla deviazione. Per il resto è solo Palermo con l’unica pecca della mancanza di precisione. Ma al 37' Puscas non può sbagliare, imbeccato in posizione centrale dentro l’area da un passaggio di Haas.

Nel secondo tempo Pillon sostituisce Antonucci con Monachello e Del Sole per Marras, ma al 22' è Trajkovski ad avere la palla buona per il raddoppio: Fiorillo chiude lo specchio della porta. Stellone alla mezz'ora sostituisce Falletti con Murawski, poi Puscas con Moreo. Gli abruzzesi riescono solo a collezionare corner, mentre i rosanero sprecano tante ripartenze. Al 42' è Murawski a siglare il 2-0 con un tiro da fuori alla destra di Fiorillo. Di Moreo un minuto dopo il gol del 3-0.