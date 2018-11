Boxe, il catanese Cavallaro sicuro di una medaglia agli Europei

Il catanese Salvatore Cavallaro è già certo di una medaglia agli Europei assoluti di pugilato che si stanno svolgendo a Valladolid. Oggi il formidabile boxeur catanese, classe 1995, già bronzo a soli 20 anni nel 2015 nella rassegna continentale di Samokov in Ungheria, ha vinto i quarti contro l'ostico pugile sloveno Aljaz Venko e s'è già assicurato almeno il bronzo e sabato tornerà sul ring nella semifinale.

Salvuccio "Occhi di Tigre", oggi con a bordo ring il papà-maestro Giovanni che fa parte dello staff tecnico azzurro, quarti della categoria 75 kg ha battuto col netto punteggio di 5 a 0 lo sloveno Aljaz Venko e adesso senza mezzi termini punta al titolo continentale.

"Sapevo che Venko poteva crearmi qualche problema - ci dice Salvuccio - e forse nel secondo round mi sono lasciato andare prendendo un colpo di troppo, ma il match era totalmente sotto il mio controllo. Nel terzo round ho preso nettamente le misure all'avversario: ho ascoltato i suggerimenti di mio papà e ho chiuso senza particolari problemi. Sono venuto in Spagna per vincere il titolo perché da qui deve partire la corsa alla maglia azzurra ai Giochi di Tokyo 2020 e l'oro mi permetterebbe di scalare molte posizioni nel ranking dei 75 kg. Adesso ho 24 ore per preparare il match con Fail: voglio vincere per giocarmi il titolo nella finale di domenica".

Oggi è stata una giornata trionfale per i colori azzurri agli Europei visto che oltre a Cavallaro è approdato in semifinale nei 49 kg anche Federico Serra che ha vinto il match contro lo scozzese Ahmed per 4 a 1, mentre s'è fermato col bronzo al collo la corsa di Raffaele Di Serio nei 56 kg battuto dal francese Rodriguez.

"Altre due medaglie sicure - grida Gian Maria, coach azzurro - con due grande prove di Serra e Cavallaro. Il pugile catanese ha sorpreso tutti stradominando il suo incontro e regalandosi una semifinale meritata".