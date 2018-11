Cavallaro si deve accontentare del bronzo europeo

Sfuma il sogno di vincere l'oro agli Europei di boxe per il pugile catanese Salvatore Cavallaro. Oggi a Valladolid, un verdetto contestatissimo arrivato solo alla «split decision» ha infatti privato il campione catanese della finale della categoria 75 kg che domani assegnerà il titolo europeo 2018.

Salvuccio Occhi di Tigre Cavallaro dopo la netta vittoria nei quarti contro lo sloveno Venko, oggi è stato battuto sul 4 a 1 dal britannico Fail quando sembrava che il match fosse suo.

«Un vero peccato - ci dice amareggiato a fine match Cavallaro con a fianco il papà Giovanni che fa parte dello staff tecnico azzurro - e perdere in questa maniera fa veramente male. Pensavo di aver vinto per quello che avevo messo sul ring nelle tre riprese e invece alla fine è arrivato questo verdetto che mi priva di una finale per l'oro che meritavo ampiamente».

Cavallaro finisce così questa sua avventura continentale con una medaglia di bronzo, la seconda dopo quella vinta nel 2015 agli Europei di Samokov in Bulgaria. «E' sempre un podio importante a questi livelli - aggiunge Giovanni Cavallaro - ma Salvuccio era venuto in Spagna per vincere l'oro e oggi i giudici gli hanno tolto questa grande opportunità di giocarsi il titolo continentale».«Salvatore Cavallaro a mio avviso - rincara la dose il coach azzurro Gian Maria Morelli - aveva vinto, ma gli hanno dato il match perso per «split decision» sicuramente discutibile».