Cdm sciabola, bene azzurri a Algeri

ROMA, 18 NOV - E' cominciata bene per l'Italia la stagione di Coppa del Mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri ha visto infatti ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele ha concluso infatti al secondo posto la gara algerina, mentre Enrico Berrè è salito sul terzo gradino del podio. L'atto finale della gara di Algeri ha visto la vittoria del sudcoreano Ha Hansol che si è imposto col punteggio di 15-9 su Samele, il quale in semifinale aveva battuto 15-13 Berrè. Quanto agli altri azzurri, oltre a Aldo Montano e Riccardo Nuccio fermati nel turno dei 16mi, eliminato alle porte dei quarti anche Dario Cavaliere a opera del russo Lokhanov. Stop nel turno dei 32 invece per Luca Curatoli, sconfitto dall'ungherese Tamas Decsi che nel primo assalto di giornata aveva fermato l'altro azzurro Alberto Pellegrini.