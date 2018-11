Gioia Molinari, successo incredibile

ROMA, 18 NOV - "Vincere la Race to Dubai è qualcosa d'incredibile e inimmaginabile. Sono felicissimo e ora voglio godermi questo successo". Ha espresso così la sua soddisfazione Francesco Molinari, primo giocatore italiano ad essere designato come miglior giocatore 2018 sull'European Tour. "E' stato un anno unico - ha continuato l'azzurro - andato oltre ogni più rosea aspettativa. La prima vittoria in un major (l'Open Championship, ndr), il trionfo in Ryder Cup dove non avevo mai vinto un incontro e in un colpo solo sono riuscito a impormi in 5 sfide. Sono senza parole. Complimenti a Tommy Fleetwood (il primo a complimentarsi con il player italiano, ndr), un amico e un avversario eccezionale".