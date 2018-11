Moto3, a Valencia vince il 15enne Oncu

ROMA, 18 NOV - Fine stagione con grande sorpresa per il motomondiale di Moto3: nell'ultima gara dell'anno infatti sul circuito di Valencia ha vinto il 15enne esordiente turco Can Oncu, in sella a una Ktm Ajo, che ha tagliato la linea del traguardo davanti al campione del mondo lo spagnolo Jorge martin su Honda, terzo posto per il britannico John McPhee su Ktm. Per gli italiani che stamattina avevano dominato il warm up, quarto posto per Fabio Di Giannantonio che diventa anche vicecampione del mondo, strappando di fatto a Bezzecchi caduto la seconda piazza iridata. Ma la ribalta è tutta per Oncu, che oltre a vincere nella sua gara d'esordio in un motomondiale ha anche conquistato il record di vincitore più giovane di sempre con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni.