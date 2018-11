Golf, RSM Classic, Howell III al comando

ROMA, 18 NOV - Continua la galoppata di Charles Howell III nel RSM Classic, torneo del PGA Tour di golf. In Georgia (Stati Uniti) l'americano con 196 (-16) ha mantenuto la leadership della classifica, ma a 18 buche dal termine è tallonato da Jason Gare (di professione assicuratore con una grande passione per il green) e Cameron Champ, entrambi 2/i (197, -15) a un solo colpo dal leader. Sul green del Sea Island Resort chance per il titolo pure per Webb Simpson, uno dei protagonisti degli Stati Uniti alla Ryder Cup di Parigi. Il player a stelle e strisce è 4/o (199, -13) al fianco di Ryan Blaum. In un torneo fin qui tutto a marca americana, dove Howell III insegue il 3/o successo in carriera sul PGA Tour.