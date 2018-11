F3, Floersch domani sarà operata

ROMA, 18 NOV - "Sto bene e domani sarò operata": in un tweet dal suo letto d'ospedale, la 17enne pilota tedesca Sophia Floersch manda un messaggio dopo il terribile incidente del quale è stata protagonista con la sua monoposto sul circuito di Macao durante una gara del mondiale di Formula 3. "Volevo solo far sapere a tutti -scrive la giovane tedesca- che sto bene ma domani mattina sarò operata. Grazie a @fia e @hwaag_official @MercedesAMGF1 che si stanno prendendo cura di me. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. A presto per aggiornamenti". Nel bollettino medico diffuso dopo il ricovero della Floersch si legge che la giovane "è cosciente, ha riportato una 'frattura spinale' ed ha 'funzioni vitali stabili'.