Euro 2020, incognita sorteggi per Italia

ROMA, 18 NOV - La Nations League azzurra e' finita, ora l'Italia pensa alle qualificazioni europee, dove rischia di incrociare la sua strada con la Germania o con la Svezia. Il sorteggio dei gironi per accedere alla fase finale di Euro 2020 si terrà il 2 dicembre a Dublino: l'Uefa ha gia' stabilito i criteri, per definire con precisione le sei fasce che comporranno i dieci gironi (5 da 5 squadre, altri 5 da 6) si devono attendere le ultime partite di Nations League. Per ogni gruppo si qualificheranno le prime due, ma gli azzurri possono incontrare nel loro raggruppamento almeno una tra due avversarie per diversi motivi temibili: la Germania, gia' retrocessa in B di Nations League e in 'corsa' per entrare tra le due peggiori della serie A; o la Svezia, alla quale resta da giocare solo una partita con la Russia.