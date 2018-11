MotoGp, diluvio, gara sospesa a Valencia

ROMA, 18 NOV - Bandiera rossa e gara di MotoGp sospesa per pioggia a 14 giri dal termine. Lo hanno deciso gli organizzatori del Gp della comunità Valenciana, ultima gara della stagione, per le difficili condizioni meteo. Non essendo stati completati di 2/3 della gara (l'ultimo giro completo è stato il 13mo), si dovrà ripartire e il restart rispetterà l'ordine al momento della sospensione che vedeva in testa lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) davanti a Dovizioso e Rossi. Caduti sia Marquez che Vinales.