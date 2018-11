Basket: Serie A, Cremona-Varese 79-82

CREMONA, 18 NOV - Varese espugna il PalaRadi 82-79 al termine di una partita davvero pazza. Primo quarto con Varese padrone del campo con Cremona ferma a due punti fino a 3' dalla fine. Partita che sembrava già chiusa, ma nel secondo parziale la Vanoli ha risposto colpo su colpo con 10' da 28-14 e riaprendo di fatto la partita (38-39 a fine primo tempo). Ma ancora Varese dopo il riposo lungo ha cambiato passo scappando per la seconda volta, ma anche in questa circostanza Cremona non ha mollato la presa e nel finale è tornata a contatto sul -2. Decisivi gli ultimi possessi con due palle perse per i padroni di casa da Ruzzier e Crawford tra le proteste per la richiesta di fallo in entrambe le occasioni. Varese non trema più e con Moore chiude i conti sull'82-79. Migliori marcatori da una parte Crawford con 21 punti e dall'altra Archie con 22.