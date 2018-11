Infortunio per Vrsaljko con la Croazia

MILANO, 18 NOV - Allarme in casa Inter per Sime Vrsaljko. Il terzino nerazzurro è stato infatti sostituito dopo 26' nella gara tra Croazia e Inghilterra per infortunio, dopo un contrasto con Rashford. Ancora da valutare l'entità del problema fisico per Vrsaljko, che era già tornato a Milano malconcio dalla nazionale nella pausa dello scorso settembre. ''Ha sentito dolore, spero non sia nulla di grave'', ha commentato il ct della Croazia Dalic dopo la sconfitta con l'Inghilterra.