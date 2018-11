Malagò,aSalvini non ho dato del fascista

ROMA, 18 NOV - "Le affermazioni del ministro Salvini non corrispondono al vero, mi dispiace, basta sentire l'audio: ci sono le registrazioni". Il presidente del Coni Giovanni Malagò replica, via Ansa, al ministro degli Interni. "Ho solo detto - spiega al telefono riferendosi al progetto di riforma dello sport - in lungo discorso che in 150 anni di storia nessun governo, nemmeno quello fascista, aveva fatto questo al Coni. Se, gentilmente e senza voler fare polemiche, Salvini vorrà ascoltare l'audio vedrà che certe affermazioni non sono vere".