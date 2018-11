Via a incontro arbitri-allenatori su Var

MILANO, 19 NOV - È cominciato l'incontro tra gli arbitri e gli allenatori di Serie A sullo stato di attuazione del Var. Nel corso della riunione, che si sta svolgendo presso la sede della Lega Serie A a Milano, i vertici arbitrali (il designatore della Can A Nicola Rizzoli e il presidente dell'Aia Nicchi) presenteranno numeri e statistiche relativi al Var nelle prime dodici giornate di campionato, chiarendo inoltre ai tecnici tutti i dubbi per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia in campo. Tra gli allenatori, presenti Ancelotti, Spalletti e Gattuso, mentre sono assenti Allegri e Di Francesco, sostituiti rispettivamente dal vice Landucci e dal ds Monchi.