Calcio: Mancini, Sirigu va in porta

ROMA, 19 NOV - "Chi giocherà in porta? Domani tocca a Sirigu perché è giusto che sia così. Lo merita e ci fa piacere che giochi lui. Appena sta bene vorremmo chiamare Meret perché ne parlano tutti bene. Donnarumma ha un futuro, ma sono bravi anche gli altri, compreso Perin che non è qui perché è infortunato. Tra i pali non abbiamo problemi". Così Roberto Mancini risponde a una domanda sul portiere di domani contro gli Usa. Sempre a proposito di formazione, il ct azzurro dice che "per prendere il posto di Jorginho, quella di Barella è un'opzione, oppure potrei mettere dentro uno tra Sensi e Tonali. Verratti continua a fare l'interno anche se può giocare davanti alla difesa. L'attacco? Se andremo con il centravanti classico, penso che partirà Lasagna dall'inizio".