Coni: Giorgetti, Malagò esagera i toni

MILANO, 19 NOV - "Sulla riforma del Coni io lavoro serenamente, faccio quello che deve fare un componente del governo, che porta avanti le sue proposte. Malagò mi sembra che stia esagerando nei toni e gliel'ho detto. Ne abbiamo discusso prima che prendesse questa piega. Spero che torni nei canali del buonsenso". Lo dice, a margine della cerimonia di premiazione per lo 'Sport Movies & Tv Festival', il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Sulla possibilità di attuare la riforma dopo il termine del mandato del presidente del Coni, Giorgetti è lapidario: "Non ha alcun senso. L'ho detto a Malagò e lo ribadisco: io per lo sport sono poco e niente, lo sport è fatto da decine di migliaia di volontari che portano avanti le associazioni sportive e milioni di praticanti. A noi interessa lo sport di base e non lo sport di palazzo. Se la riforma è buona deve essere attuata il primo possibile e noi pensiamo che sia molto buona, come lo sport di base".