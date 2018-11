Eurotour, Sharma miglior debuttante 2018

ROMA, 20 NOV - Shubhankar Sharma è il miglior debuttante 2018 sull'European Tour. Il player indiano succede a Jon Rahm, vincitore nel 2017. "Sono davvero felice - la gioia del 22enne di Jammu -, al settimo cielo. Solamente una volta nella vita capita di poter conquistare un riconoscimento importante ottenuto in carriera da tante leggende del golf mondiale. Ce l'ho fatta!". Sharma ha iniziato la stagione con un piazzamento Top 10 nell'USB Hong Kong Open e due settimane più tardi ha ottenuto la 1/a vittoria in carriera sul massimo circuito europeo trionfando nel Joburg Open (Sudafrica), per poi calare il bis al Maybank Championship. Una doppietta che gli ha permesso di debuttare nel WGC-Mexico Championship (torneo del World Golf Championship secondo, per importanza, solo ai major). Poi ha chiuso la stagione al 28/o posto nella Race to Dubai vinta da Francesco Molinari. Abbastanza per aggiudicarsi lo scettro di "rookie" of the year, come Sir Nick Faldo, Brooks Koepka e Jon Rahm e tanti altri.