Moto: test Valencia, Vinales svetta

ROMA, 20 NOV - E' di Maverick Vinales il miglior tempo nei primi test della MotoGp a Valencia in vista del 2019. Il pilota della Yamaha in 1'31''416 ha preceduto il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0''302) e il compagno di scuderia Valentino Rossi (+0''429). Quarto crono per Andrea Dovizioso (+0''430), mentre è settimo Aleix Espargaro (+0''763). Il pilota dell'Aprilia ha chiuso davanti a Danilo Petrucci al suo esordio con la Ducati ufficiale (+0''684). Solo diciottesimo nel suo primo giorno con la Honda è Jorge Lorenzo davanti all'altro esordiente sull'Aprilia Andrea Iannone, diciannovesimo.