Moto: Rossi, con nuovo motore più facile

ROMA, 20 NOV - ''E' stata una giornata abbastanza positiva. Con il nuovo motore mi sono trovato abbastanza bene, è più dolce, sono stato piuttosto veloce e mi sono trovato bene''. Dopo il primo giorno di test a Valencia in chiave 2019 Valentino Rossi è apparso soddisfatto nel nuovo motore montato sulla sua Yamaha: ''la moto mi sembra più facile da guidare - ha detto il pilota pesarese - Il motore aiuta sia in entrata che in accelerazione. Ma abbiamo bisogno di lavorare ancora perche scivoliamo tanto. Comunque mi è sembrato un miglioramento nella giusta direzione'' ''Domani - ha aggiunto Rossi ai microfoni di Sky - proviamo un altro motore. Il telaio non è il nostro problema. Abbiamo fatto un buon lavoro ed ho avuto un bel feeling per essere il primo giorno. Questi due test per me non sono fondamentali ma importanti''.