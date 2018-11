Pugilato: Mondiali, ko Mesiano e Severin

ROMA, 20 NOV - Si è conclusa nei quarti di finale la corsa delle ultime due azzurre rimaste in lizza ai Mondiali di pugilato femminile, a New Delhi. Alessia Mesiano nella categoria dei 57 kg si è arresa all'olandese Betrian, mentre negli 81 kg Flavia Severin è stata battuta dalla turca Yldiz. Nessuna italiana è riuscita a ottenere un pass per le semifinali. Nella sconfitta della Mesiano pesa anche un richiamo ricevuto dall'arbitro durane l'ultimo round. Ai Mondiali la formazione azzurra di pugilato femminile si era presentata con nove atlete.