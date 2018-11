Alcacer verrà riscattato dal Dortmund

ROMA, 20 NOV - Paco Alcàcer si è guadagnato il riscatto del Borussia Dortmund e lo ha fatto a suon di gol. L'attaccante prelevato l'estate scorsa dal Barcellona con la formula del prestito, con addosso la maglia giallonera ha segnato 9 gol, fra Champions e Bundesliga, in 400' di gioco (in altre parole una rete ogni 44'). Secondo Sport Bild, i dirigenti del Borussia Dortmund hanno deciso di riscattare il giocatore e la notizia verrà ufficializzata il 27 prossimo, giorno in cui sarà ratificata dall'Assemblea dei soci. Al Barcellona, per Alcàcer, dovrebbero andare poco meno di 30 milioni, bonus compresi.