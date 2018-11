Atletico:Godin non rinnova,c'è lo United

ROMA, 20 NOV - Il Manchester United è a caccia di rinforzi per la stagione in corso. Il primo nome della lista per rinforzare la difesa dei 'Red devils' è quello di Diego Godin. Il centrale uruguagio è in forza all'Atletico Madrid, ma già da tempo si parla di un possibile divorzio dal club 'colchonero', al punto che l'estate scorsa era stato per diverse settimane nel mirino della Juventus. Il Daily Star fa notare che il giocatore, classe 1986, nonché pilastro della 'Celeste' guidata da Oscar Washington Tabarez, non ha ancora rinnovato il contratto con la società spagnola, perché si guarda intorno e vuol capire se vi sia la possibilità concreta di cambiare aria. Il Manchester United, secondo il giornale inglese, sarebbe pronto ad accoglierlo.