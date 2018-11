Sci: Elena Fanchini cade in allenamento

ROMA, 20 NOV - Una caduta ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo avere sconfitto la malattia che l'aveva colpita all'inizio dell'anno. L'azzurra - informa una nota pubblicata sul sito della Fisi - era tornata ad allenarsi dall'inizio del mese sui ghiacciai europei; da qualche giorno, invece, aveva raggiunto Copper Mountain (Usa), dove avrebbe dovuto sostenere ulteriori sessioni di allenamento per ritrovare la condizione. Oggi, durante un allenamento in SuperG, l'azzurra è incappata in un piccolo errore che l'ha fatta cadere, causandole un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con frattura del perone prossimale. La più grande delle sorelle Fanchini rientrerà in Italia per essere valutata dalla Commissione medica della Fisi, che la sottoporrà a ulteriori accertamenti.