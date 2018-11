Italia-Usa: tifoso invade il campo

ROMA, 20 NOV - Curioso fuori programma a Genk, dov'è in corso l'amichevole fra Italia e Usa: al 3' della ripresa un tifoso degli azzurri è entrato in campo, mentre era in corso la partita, per andare ad abbracciare prima Bonucci e successivamente Acerbi, che è scoppiato a ridere. Infine, accompagnato da un addetto alla sicurezza, il ragazzo è tornato sugli spalti dello stadio belga.