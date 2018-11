Verratti: La miglior Italia che ho visto

ROMA, 20 NOV - "In questa Italia mi trovo davvero bene. E' la miglior Nazionale in cui ho giocato". E' sincero e diretto Marco Verratti, quando parla del proprio momento positivo in azzurro, dopo la vittoria sugli Usa. "Le difficoltà a fare gol? Stiamo giocando molto bene - dice il centrocampista, a RaiSport - creiamo tanto, i gol arriveranno".