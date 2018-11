Aprilia a Valencia con team rinnovato

ROMA, 21 NOV - Il primo giorno degli attesissimi test MotoGP di fine campionato, che di fatto aprono la stagione 2019, hanno visto un brillante Aleix Espargaró portare in pista una novità motore e Andrea Iannone iniziare a conoscere la sua nuova squadra e, soprattutto, la sua RS-GP. Anche nel box di Aleix non sono state poche le novità, un nuovo capo tecnico (Antonio Jimenez) e numerosi cambiamenti nel team, tra i quali il nuovo elettronico Gianluca Giorgini, si sono sommati agli step evolutivi sulla RS-GP che il numero 41 ha portato in pista. Alla fine della giornata le sensazioni su entrambi gli aspetti sono state positive. Nella prima giornata di test ha esordito sulla Aprilia anche Bradley Smith, nuovo pilota del test team Aprilia Racing. La nuova e potenziata struttura che, grazie anche all'apporto del pilota britannico, dovrà supportare nella crescita il giovane progetto Aprilia. "Questi test sono iniziati con il piede giusto - afferma Espargaro - Oltre alle novità tecniche, nel mio box ci sono stati dei debutti''.