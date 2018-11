'Giusto pretendere dibattito Parlamento'

ROMA, 21 NOV - "Lo sport merita di più che tre righe in Finanziaria. Credo sia giusto pretendere un dibattito sull'argomento". Così l'ex presidente del Coni e membro Cio, Franco Carraro, nel suo intervento al dibattito 'No all'occupazione governativa del Coni' promosso su iniziativa dell'associazione Riformismo e Libertà presso la sala Capitolare del Senato. Al centro della tavola rotonda, la riforma che riguarda il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. "Il Coni è sicuramente perfettibile - ha sottolineato Carraro - ma rivoluzionare il meccanismo sportivo italiano attraverso un comma della legge di stabilità non è giusto".