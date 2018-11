L'Argentina vola con Dybala e Icardi

ROMA, 21 NOV - L'Argentina vola sulle ali di Paulo Dybala e Mauro Icardi, i due assi di Juve e Inter che hanno firmato a Mendoza (stadio Malvinas Argentinas) i gol del successo sul Messico (2-0). Il centravanti dei nerazzurri ha portato in vantaggio l'Albiceleste guidata da Scaloni, battendo il portiere Corona dopo soli 2', su assist dell'ex romanista Lamela; lo juventino ha raddoppiato al 42' del secondo tempo, servito dal 'fiorentino' Simeone. In campo per 45' anche De Paul dell'Udinese. "Avevo fatto la muffa - ha dichiarato Dybala, alla prima rete con la maglia dell'Argentina, dopo 18 presenze -. Si è aperto per me un periodo nuovo della carriera". "Qui mi sento importante - ha aggiunto Icardi -. Se adesso ho la possibilità di vestire la casacca numero 9 della Nazionale è grazie anche a quello che faccio nella 'mia' squadra".