F1: Abu Dhabi, Kubica torna nel 2019

ROMA, 21 NOV - Che Robert Kubica stesse per tornare a correre da titolare in Formula 1 era nell'aria già da tempo e domani nel giorno delle conferenze stampa ad Abu Dhabi dovrebbe essere l'ora dell'annuncio. Alla vigilia dell'ultimo week-end della Formula 1 targato 2018, il sogno del pilota polacco, rimasto ai margini del Circus dal 2011 a causa di un grave incidente di rally che ne ha compromesso l'uso della mano destra, dovrebbe diventare realtà. L'occasione sarà una conferenza stampa programmata dalla Williams per l'annuncio di una sponsorizzazione, ma dovrebbe trattarsi dell'inizio di una nuova vita in Formula 1: il pilota polacco all'epoca dell'incidente che gli ha bloccato la carriera era in pole position per diventare un pilota della Ferrari.