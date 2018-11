Intesa tra Automobile Club Italia e Ics

ROMA, 21 NOV - Una convenzione 'non convenzionale'. E' l'accordo raggiunto tramite la firma di un protocollo d'intesa presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia a Roma tra la Federazione Aci e l'Istituto per il Credito Sportivo. La collaborazione tra Aci e Ics è stata ratificata da parte dei due presidenti che, in coerenza e nei limiti delle rispettive prerogative istituzionali, hanno definito la migliore strategia per una capillare, trasparente e sistematica diffusione di prodotti e iniziative, appositamente sviluppati da Ics, rispondenti alle esigenze delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dei loro Affiliati. "L'accordo firmato oggi- dichiara il presidente ICS, Andrea Abodi - testimonia la ferma volontà dell'ICS di sostenere l'ACI e il suo percorso di costante sviluppo''. ''L'intesa favorisce l'evoluzione dello sport motoristico nell'ottica di una sempre maggiore spettacolarità, sicurezza e sostenibilità delle corse - aggiunge Sticchi Damiani - supportando lo sviluppo di nuovi impianti sportivi''