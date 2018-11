Scherma: presidente Scarso da Giorgetti

ROMA, 21 NOV - Chiarimenti su alcuni punti della 'riforma dello Sport' contenuta nella bozza della finanziaria sono stati al centro dell'incontro, in mattinata a palazzo Chigi, tra il Sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e il presidente della Federazione italiana scherma, Giorgio Scalzo. Giorgetti, da cui è partito l'invito, ha illustrato al vertice federale i vari punti della proposta del Governo - spiega una nota di Federscherma - ribadendo come l'intento sia quello di mettere il mondo dello sport nelle migliori condizioni di lavorare nell'interesse comune ed anche di incentivare la pratica sportiva su tutto il territorio, attraverso l'apporto delle Federazioni e delle varie realtà locali. Scarso, sottolineando il pieno rispetto delle prerogative anche in termini legislativi del mondo politico, ha voluto rimarcare le preoccupazioni del mondo della scherma e dell'intero movimento sportivo italiano circa un intervento di riforma che lo sport azzurro, ad oggi, non conosce appieno.