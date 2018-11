Sci, Vonn infortunata a un ginocchio

Copper Mountain (Usa), 22 nov - La campionessa americana Lindsey Vonn si è infortunata a un ginocchio cadendo in allenamento e deve così rinviare di qualche giorno il suo ritorno alle competizioni. Non parteciparà quindi alle tre gare veloci in programma tra fine novembre ed inizio dicembre a Lake Louise, in Canada. E' la localita' preferita da Vonn tanto da venir soprannominata nel circo bianco Lake Lindsey visto che l'americana vi ha ottenuto ben 18 delle sue 82 vittorie di coppa. Vonn punta in questa sua ultima stagione agonistica a battere il record assoluto di 86 vittorie detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark.