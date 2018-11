Golf, Hong Kong Open, terzetto in testa

ROMA, 22 NOV - Falsa partenza per i big mondiali nell'Honma Hong Kong Open di golf, 1/o evento 2019 dell'European Tour. Da Tommy Fleetwood a Sergio Garcia passando per Patrick Reed. Le star deludono e il migliore dopo le prime 18 buche giocate è Fleetwood. Il britannico con 69 (-1) è 23/o a 4 colpi dai leader Aaron Rai, Jason Scrivener e Yusaku Miyazato (1/i con 65, -5). Sul green dell'Hong Kong GC Garcia è invece 41/o (70, par) mentre Reed è 113/o (75, +5) al termine di una prova disastrosa che rischia di costargli l'eliminazione. Non sorridono nemmeno gli azzurri. Edoardo Molinari è 53/o (71, +1) davanti a Lorenzo Gagli (72/o con 72, +2) e Nino Bertasio (89/o con 73, +3).