Cdm spada, 12 azzurri in gara a Berna

ROMA, 22 NOV - Comincia oggi a Berna, Svizzera, la stagione di Coppa del Mondo di spada maschile. Saranno 12 gli spadisti azzurri impegnati in questo primo appuntamento. Per l'Italia il ct Sandro Cuomo ha scelto una formazione composta dal campione del Mondo 2017 Paolo Pizzo, e da Enrico Garozzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Lorenzo Buzzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Federico Marenco, Giacomo Paolini, Federico Vismara, Amedeo Zancanella e Davide Di Veroli, reduce dalla conquista della medaglia d'oro individuale ai Giochi Olimpici della Gioventù a Buenos Aires 2018. La gara entrerà nel vivo venerdì con la fase a gironi nella quale saranno protagonisti tutti gli azzurri a eccezione di Andrea Santarelli e Marco Fichera, ammessi di diritto al tabellone principale che invece scatterà sabato mattina. Domenica nella gara a squadre, in pedana il quartetto composto da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Gabriele Cimini e Federico Vismara.