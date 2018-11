Rugby: O'Shea conferma XV anti-Australia

ROMA, 22 NOV - Luca Sperandio all'ala al posto dell'infortunato Mattia Bellini. Questo l'unico cambio nella formazione titolare dell'Italrugby che affronterà dopodomani a Roma la Nuova Zelanda rispetto a quella in campo sabato scorso a Padova contro l'Australia. Il ct della nazionale, Conor O'Shea, ha ufficializzato la formazione per la difficile sfida con gli All Blacks, campioni del mondo in carica, invitando gli azzurri "ad avere lo stesso approccio avuto contro l'Australia". "Vogliamo chiudere con una bella prestazione i test match di Novembre giocando il nostro miglior rugby" ha commentato O'Shea.