Basket: crisi Cantù in Lega, continuità

BOLOGNA, 22 NOV - Il caso Cantù all'esame della Lega basket. Roman Popov, amministratore unico del club brianzolo, alle prese con una crisi societaria che potrebbe metterne a repentaglio la partecipazione al campionato dopo il disimpegno del proprietario Dimitri Gerasimenko, ha illustrato all'assemblea dei club "le iniziative attivate per garantire il passaggio a una nuova societa', assicurando la continuità dei valori economico-finanziari che consentano di adempiere agli impegni assunti", come spiega una nota della Lega. I club "hanno espresso solidarietà alla società canturina, che rappresenta per la sua storia un importante patrimonio per tutto il movimento cestistico italiano" e "rappresentato l'esigenza che la Fip e la sua Commissione tecnica di Controllo (Comtec) implementino tutte le misure necessarie per assicurare la uguaglianza competitiva del campionato".