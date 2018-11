Dzeko "non penso ancora al ritiro"

ROMA, 22 NOV - "Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile". Così Edin Dzeko nel corso di una live chat sul social network 'Reddit'. Il 32enne attaccante della Roma ha spiegato che rispetto a quando era più giovane adesso "lavoro sodo sia prima che dopo l'allenamento per rimanere al top della condizione e per evitare possibili infortuni". Dzeko ha poi risposto così sui momenti più belli vissuti con le squadre in cui ha giocato: "Il campionato col Wolfsburg, il gol all'ultimo secondo contro il QPR quando ero al Manchester City, e con la Roma...deve ancora venire! Anche se contro il Barcellona è stato bello. Il mio gol più bello? Forse quello contro il Chelsea, ma il mio preferito è quello all'esordio con la Bosnia contro la Turchia". Infine, la Var: "Credo sia una buona cosa, ma va migliorata".