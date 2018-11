Fifa: Infantino incassa voti Oceania

AUCKLAND, 22 NOV - Gli 11 membri della confederazione calcistica dell'Oceania hanno annunciato il loro appoggio al presidente della Fifa, Gianni Infantino, in vista della rielezione a capo dell'organo che governa il calcio mondiale. Il gruppo Oceania ha assicurato che il suo comitato esecutivo - composto da 11 presidenti delle federazioni affiliate in Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico isole - ha votato all'unanimità per sostenere il leader della Fifa. Infantino punta alla conferma a per i prossimi 4 anni da parte dei 211 paesi membri della Fifa in vista del voto del 5 giugno a Parigi. L'attuale presidente della Fifa era stato eletto a febbraio 2016 per completare il mandato di Sepp Blatter, bandito dal comitato etico della Fifa. Infantino non ha ancora uno sfidante dichiarato, mentre l'ultimo giorno utile per le candidature alla presidenza della Fifa è fissato per il prossimo 5 febbraio.