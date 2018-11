World Cup, Italia rimonta ed è 3/a

ROMA, 23 NOV - Rimonta show dell'Italia a Melbourne. Nella 2/a giornata della 59/a edizione dell'ISPS Handa World Cup of Golf la coppia azzurra, composta da Andrea Pavan e Renato Paratore, è passata dalla 9/a alla 3/a posizione. Con lo score di 136 (-8) gli atleti capitolini sono fermi sul terzo gradino del podio a 2 colpi da Belgio (Thomas Pieters e Thomas Detry) e Corea del Sud (Byeong-hun An e Si Woo Kim), entrambe al comando con 134 (-10). In Australia è grande Italia dunque. Gli azzurri condividono la 3/a piazza con Inghilterra (Tyrrell Hatton e Ian Poulter), India (Anirban Lahiri e Gaganjeet Bullar) e Malesia (Gavin Green e Ben Leong). Passo indietro per la Danimarca. I campioni in carica (Thorbjorn Olesen e S›ren Kjeldsen) sono scivolati in 12/a posizione (140, -4) e a metà gara devono rincorrere.