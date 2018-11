Sci, il ritiro di Elena Fanchini

ROMA, 23 NOV - Elena Fanchini dice addio alle gare. La sciatrice azzurra ha postato in lacrime su un social il suo ritiro, sconfortata dopo l'infortunio subito ieri (la rottura del perone) in allenamento al suo ritorno in nazionale dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita l'anno scorso, costringendola a fermarsi.