Una rosa bianca per tutte le tifose della Leonzio

LENTINI La Sicula Leonzio del presidente Giuseppe Leonardi «si schiera ancora, e come sempre, contro ogni forma di violenza. La società bianconera aderisce alle iniziative volute dalla Lega Pro e dal suo vicepresidente Cristiana Capotondi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proclamata dall’Onu dal 1999, che si celebra il 25 novembre e, in Lega Pro, nel corso delle partite dell’intero week end».

Ad ogni donna presente allo stadio sabato sera per Sicula Leonzio-Catanzaro, sarà regalata una rosa bianca. E' questo il modo scelto dal club per testimoniare la vicinanza all’iniziativa che vedrà entrare in campo i capitani delle squadre con un nastro bianco, simbolo dell’adesione alla giornata. «Come sempre in questi sei anni di gestione - ha spiegato il presidente Leonardi - non abbiamo mai perso l’occasione di combattere la violenza in qualsiasi forma sia perpetrata. Plaudiamo all’iniziativa del vicepresidente Capotondi e ci associamo con grande convinzione omaggiando con una rosa bianca tutte le donne e le ragazze che verranno sabato a vedere la partita. Uno stadio per le famiglie, uno stadio dove la violenza non esiste. E’ questo concetto che portiamo avanti da sempre a Lentini, dove il calcio deve essere sempre una festa ricordando quanto sia positivo condividere le emozioni».