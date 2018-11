Golf, Hong Kong, Rai fa primato e record

ROMA, 23 NOV - Record del percorso, primato solitario e fuga verso la vittoria. All'Hong Kong Open di golf prova super per Aaron Rai che con un giro in 61(-9), su un totale di 126 (-14), nel 2/o round del torneo inaugurale dell'Eurotour 2019 ha dominato la scena portando il proprio vantaggio a 4 colpi sul coreano Hyowon Park, 2/o con 130 (-10). "Ho giocato davvero bene -ha detto il britannico- ma non posso rilassarmi e per vincere devo continuare su questa strada". Sul green dell'Hong Kong GC, in condizioni perfette, buone rimonte per Fitzpatrick (132, -8) e Fleetwood (134, -6), rispettivamente 3/o e 5/o. Tra i favoriti al titolo, Fleetwood (3/o nella Race to Dubai 2018) ha fatto registrare un parziale di 65 (-5) caratterizzato da 6 birdie e 1 bogey. Il 27enne di Southport deve recuperare 8 lunghezze al leader. Guadagna posizioni lo spagnolo Garcia (137, -3) 22/o al fianco del campione in carica Ormsby. Migliore azzurro è Lorenzo Gagli con 139 (-1) 44/o, davanti a Edoardo Molinari e Nino Bertasio, entrambi 55/i (140, par).