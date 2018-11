Taekwondo: bronzo per Dell'Aquila

ROMA, 23 NOV - Vito Dell'Aquila è medaglia di Bronzo al Grand Prix Final di taekwondo, e il podio gli vale 28.8 punti nel ranking olimpico. A Fujairah (Emirati Arabi), nella finale per il terzo e quarto posto della categoria 58 kg, ha prevalso a causa dell'infortunio dell'avversario: il coreano Tae-hun Kim. Giovedì Dell'Aquila aveva disputato un'ottima gara ed era riuscito ad accedere alla finale di oggi vincendo tre incontri: nel primo ha battuto nettamente (22-2) il russo Mikhail Artamonov. Ai quarti ha superato Farzan Ashourzadeh Fallah (Iran) 29-27 e in semifinale è stato fermato sul punteggio di 12-19 dallo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera. Ieri in gara anche Daniela Rotolo, nella categoria -67 kg, sconfitta dalla turca Nur Tatar Askari per 2-6.