Riforma Coni, Giorgetti incontra Malagò

ROMA, 23 NOV - "Come è andata? Ma abbiamo preso solo Un caffè. Il caffè era buono". Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, liquida così le domande dei cronisti dopo circa un quarto d'ora di colloquio nell'ufficio del presidente del Coni, Giovanni Malagò, poco prima di presenziare alla cerimonia dei 150 anni della Federginnastica in corso al Salone d'Onore. Al termine del breve colloquio, il segretario generale del Comitato olimpico nazionale, Carlo Mornati, ha sottolineato: "Non c'è stato nessun incontro, solo un caffè". All'evento della Federginnastica è presente anche il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente.