Assenze Juve: Allegri 'non è emergenza'

TORINO, 23 NOV - Ripresa del campionato senza Khedira, Bernardeschi ed Emre Can per la Juventus, che tuttavia per Massimiliano Allegri "non è in emergenza". "Qualcuno - dice il tecnico bianconero alla vigilia della partita casalinga con la Spal - faremo giocare....". A centrocampo, però, le scelte del tecnico bianconero sono quasi obbligate: "Khedira lo vedremo tra due settimane, la caviglia non sta bene - è il 'bollettino' di Allegri - vedremo se Bernardeschi sarà a disposizione per martedì con il Valencia. Emre Can è rientrato, spero sia presto a disposizione. Abbiamo Bentancur e Pjanic, vedremo, magari Cancelo fa la mezzala, Cuadrado la mezz'ala l'ha già fatta. E c'è Douglas Costa, che sta bene. Soluzioni ce ne sono". Riprende oggi ad allenarsi Matuidi, dopo tre giorni di riposo: "Aveva avuto un calo fisico e mentale, ha giocato tantissimo. Probabilmente domani partirà dalla panchina". In porta, invece, sarà il turno di Perin, alla seconda presenza da titolare.