Riforma Coni: Valente, impianto è questo

ROMA, 23 NOV - "Modifiche? l'impianto è questo, si andrà avanti per migliorarlo ancora di più". Lo dice il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente, parlando della riforma del Coni a margine della cerimonia dei 150 anni di storia della Federginnastica. Poco dopo, con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, si è incontrato con il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, nel suo ufficio. "Ci saranno anche dei passaggi parlamentari - ha chiarito Valente - quindi il Parlamento deciderà come modificare nelle prossime settimane il testo, ma si è scelta una direzione basata su alcuni livelli internazionali che funzionano e secondo me sono anche modelli più efficaci e trasparenti soprattutto nell'utilizzo dei soldi pubblici: lo Stato ogni anno dà al Coni 420 milioni di euro e visto in passato come sono stati spesi questi soldi forse qualcosa ci sarebbe da cambiare. È il momento che quei soldi vadano veramente a chi pratica sport e ai nostri giovani".